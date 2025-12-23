Cisal Catania serata di auguri natalizi e bilancio dell' attività sindacale 2025

Cisal Catania ha organizzato una serata di auguri natalizi, occasione di confronto e riflessione sull’attività sindacale del 2025. L’appuntamento ha permesso di condividere i risultati raggiunti e di rafforzare il senso di comunità tra i membri. Un momento importante per tracciare le prospettive future e avviare il nuovo anno con rinnovato impegno e collaborazione.

Una tradizionale serata di auguri di Natale è stata per Cisal Catania un importante momento di incontro, condivisione e bilancio dell'intensa attività sindacale svolta nel 2025, oltre che occasione per rinnovare lo spirito di comunità e definire le prospettive in vista del 2026.

FAILP CISAL Catania porta regali e speranza ai bambini ricoverati al Policlinico. Solidarietà e sorrisi per le feste. #Natale #Solidarietà #Catania #Bambini #Policlinico - facebook.com facebook

