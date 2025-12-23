Tempo di lettura: 2 minuti Ha anticipato la notizia ufficiale delle sue dimissioni attraverso un messaggio ai dirigenti ospedalieri, il direttore generale del Ruggi di Salerno, Ciro Verdoliva che quattro mesi dopo aver ricoperto l’incarico alla direzione generale dell’ospedale di Salerno ha annunciato di lasciare il posto per un incarico nazionale. Sarà il nuovo direttore generale dell’ufficio garante nazionale per la disabilità, ma la notizia delle sue dimissioni ha già scatenato il toto nomine ed una serie, anche di indiscrezioni e inciuci. Ciro Verdoliva arriva infatti alla guida del Ruggi di Salerno su esplicita indicazione dell’ex presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, con il quale non ha mai nascosto di avere un profondo e reciproco legame di stima e amicizia che lo hanno visto negli anni alla guida di importanti strutture sanitarie fino a la decisione di De Luca di affidargli l’ospedale di Salerno in un momento molto delicato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ciro Verdoliva lascia il Ruggi di Salerno: è già partito lo spoil system?

Leggi anche: Ciro Verdoliva si dimette dall’ospedale Ruggi di Salerno. Sarà direttore generale del Garante Disabilità

Leggi anche: Caso Longanella, Polichetti (Udc) punta il dito sul manager del Ruggi, Ciro Verdoliva

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ruggi Salerno, nasce la Cardiochirurgia universitaria; Al Ruggi di Salerno nasce la Cardiochirurgia universitaria per fermare la migrazione sanitaria; Ruggi, la cardiochirurgia si sdoppia tra ospedale e Università: l'accordo con Unisa prova a cambiare passo; Svolta al 'Ruggi', accordo con Unisa: nasce la Cardiochirurgia Universitaria.

AOU Ruggi, lascia il direttore Verdoliva - Ciro Verdoliva lascia la direzione generale dell’Azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. rainews.it