Ciro Grillo le motivazioni della condanna per stupro | Hanno approfittato dell'inferiorità fisica della vittima
Sono state depositate le motivazioni della sentenza di primo grado del Tribunale di Tempio Pausania riguardante Ciro Grillo e altri imputati, condannati per stupro. Le 72 pagine spiegano le motivazioni della decisione, tra cui l'accusa di aver approfittato dell'inferiorità fisica della vittima. Questo documento offre un approfondimento dettagliato sui fatti e sulle motivazioni che hanno portato alla condanna, contribuendo a chiarire l’intera vicenda giudiziaria.
Sono state depositate le 72 pagine di motivazioni per la condanna in primo grado per stupro del Tribunale di Tempio Pausania a Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. "Vittima credibile, posta in condizioni di inferiorità fisica col consumo di alcolici". 🔗 Leggi su Fanpage.it
