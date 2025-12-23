Ciro Grillo le motivazioni della condanna per stupro | Gruppo brutale consapevoli di fare del male

Sono state depositate le 72 pagine di motivazioni per la condanna in primo grado per stupro del Tribunale di Tempio Pausania a Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. "Vittima credibile, posta in condizioni di inferiorità fisica col consumo di alcolici". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Ciro Grillo, le motivazioni choc della condanna: «Violenza brutale e vittima annientata»

Leggi anche: Ciro Grillo, le motivazioni della condanna per violenza sessuale: «La vittima è attendibile, particolare brutalità del gruppo»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Stupro di gruppo: depositate le motivazioni della condanna di Ciro Grillo e compagni; Ciro Grillo e i tre amici condannati per stupro di gruppo, le motivazioni della sentenza: Vittima pienamente attendibile; Tempio, depositate le motivazioni della sentenza per la violenza di gruppo nel processo Grillo; Motivazioni condanna Grillo jr e amici, 'clima predatorio e condotta violenta'.

Ciro Grillo, le motivazioni choc della condanna: «Violenza brutale e vittima annientata» - Il tribunale mette nero su bianco le ragioni della condanna di Ciro Grillo e dei suoi amici: violenza sessuale di gruppo, dinamica predatoria, giovane donna incapace di reagire. panorama.it