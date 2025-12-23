Ciro Grillo le motivazioni del tribunale alla condanna
Il tribunale di Tempio Pausania ha chiarito nei dettagli le motivazioni che hanno portato alla condanna di Ciro Grillo, figlio di Beppe, e di tre amici genovesi per lo stupro di gruppo denunciato da un’allora 18enne nel luglio del 2017 a pochi passi da Porto Cervo. Il collegio giudicante ha sottolineato come la vittima «deve essere ritenuta pienamente attendibile. Le sue dichiarazioni hanno trovato, infatti, significativi riscontri. Non può revocarsi in dubbio che l’assunzione del “beverone”, contenente anche una quantità di vodka, abbia provocato nella stessa una condizione di inferiorità fisica e psichica che ha agevolato l’operato criminoso degli imputati». 🔗 Leggi su Lettera43.it
