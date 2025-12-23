Ciro Grillo le motivazioni choc della condanna | Violenza brutale e vittima annientata

Il tribunale di Tempio Pausania ha reso note le motivazioni della sentenza di condanna in primo grado di Ciro Grillo e altri tre imputati per violenza sessuale di gruppo. Le motivazioni evidenziano la gravità delle condotte e le conseguenze sulla vittima, sottolineando l’importanza di un processo basato su fatti e prove. Questa decisione rappresenta un passaggio importante nel procedimento giudiziario in corso.

Il tribunale di Tempio Pausania ha depositato le motivazioni della sentenza che ha portato alla condanna in primo grado di Ciro Grillo e di altri tre imputati per violenza sessuale di gruppo. Un documento che ricostruisce in modo dettagliato quanto accaduto nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 e che definisce, senza ambiguità, il quadro tracciato dai giudici: atti sessuali imposti con modalità brutali su una giovane donna resa incapace di reagire. La ricostruzione dei giudici. Secondo il collegio, la dinamica dei fatti avvenuti nel residence in Costa Smeralda di proprietà di Beppe Grillo è incompatibile con qualsiasi ipotesi di consenso.

