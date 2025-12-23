Il tribunale di Tempio Pausania ha depositato questa mattina, come apprende l’Adnkronos, le motivazioni della sentenza di condanna a carico del figlio di Beppe Grillo, Ciro, e dei suoi tre amici, accusati di violenza sessuale di gruppo. Lo scorso 22 settembre il Tribunale ha condannato a 8 anni di reclusione Ciro Grillo, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, e 6 anni e 6 mesi a Francesco Corsiglia. Ad accusarli era stata una giovane italo-norvegese di 19 anni. Il presunto stupro sarebbe accaduto nel residence di Ciro Grillo in Costa Smeralda. Le accuse e la condanna a Ciro Grillo. Ciro Grillo e i suoi tre amici condannati lo scorso 22 settembre per violenza sessuale di gruppo, hanno agito “c on una particolare brutalità” sulla studentessa Italo norvegese di 19 anni che poi li ha denunciati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ciro Grillo e gli amici agirono con “particolare brutalità”. Le motivazioni della condanna del figlio del comico

