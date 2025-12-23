Ciro Grillo condannato le motivazioni dei giudici | Lui e i suoi amici hanno agito con brutalità la vittima è attendibile

A settembre, Ciro Grillo e tre amici sono stati condannati per violenza sessuale di gruppo. Secondo le motivazioni dei giudici, l’azione è stata caratterizzata da una particolare brutalità nei confronti di una studentessa italo-norvegese di 19 anni, che ha successivamente denunciato gli episodi. Le sentenze si basano sull’attendibilità della vittima e sul comportamento dei condannati durante l’evento.

Ciro Grillo e i suoi tre amici condannati a settembre per violenza sessuale di gruppo, hanno agito " con una particolare brutalità " sulla studentessa italo norvegese di 19 anni che poi li ha denunciati. La ragazza "è ritenuta pienamente attendibile, perché le sue dichiarazioni risultano riscontrate ". Lo scrivono nelle motivazioni i giudici del tribunale di Tempio Pausania, che hanno depositato la sentenza presso la cancelleria del tribunale sardo. A riportarlo è l'agenzia AdnKronos. In 72 pagine il collegio dei giudici, presieduti da Marco Contu, han ripercorso la vicenda avvenuta nel luglio del 2019 in Costa Smeralda, nel residence di proprietà di Beppe Grillo.

