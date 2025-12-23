Cinque startup venete a Las Vegas per la più grande kermesse del settore | due sono padovane
Cinque startup venete partecipano al Ces di Las Vegas, la principale manifestazione internazionale del settore tecnologico. Tra queste, due sono provenienti da Padova. Queste aziende si distinguono per la capacità di affrontare sfide globali, come la salute pubblica e la resilienza agricola, offrendo soluzioni innovative e scalabili. La loro presenza rappresenta un esempio di eccellenza e innovazione italiana nel contesto internazionale.
Capaci di comprendere le più importanti sfide per il futuro – dalla salute pubblica alla resilienza dei terreni agricoli – e di offrire al mercato internazionale soluzioni tecnologiche applicabili su larga scala: sono le innovazioni italiane che verranno presentate al Ces di Las Vegas, il più.
