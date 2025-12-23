Cinque nuovi capannoni su 60mila mq per completare il comparto di Santa Caterina

Sono stati approvati i lavori per la realizzazione di cinque nuovi capannoni, su un’area di 60.000 metri quadrati, all’interno del comparto Santa Caterina. Dopo l’ok del consiglio comunale del 2022 e l’approvazione del 2023, si avvia il processo di urbanizzazione di questa vasta zona di oltre 98.000 metri quadrati, che rappresenta un passo importante per lo sviluppo e la finalizzazione delle previsioni di insediamento nell’area.

Dopo l'approvazione datata ormai 2023 e dopo l'ok del consiglio comunale arrivato lo scorso anno, è pronto a partire il percorso che porterà all'urbanizzazione del nuovo comparto Santa Caterina, un’area di oltre 98 mila metri quadrati destinata a completare la previsione di insediamento. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Cinque nuovi capannoni su 60mila mq per completare il comparto di Santa Caterina Leggi anche: "Canta e suona Caterina" - I concerti di Santa Caterina Leggi anche: "Canta e suona Caterina" - I concerti di Santa Caterina Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Cinque nuovi capannoni su 60mila mq per completare il comparto di Santa Caterina. I due accaremici entrano nella governance di Ateneo, sposando il piano strategico del rettore Greco. Designati anche cinque nuovi componenti interni: ecco chi sono - facebook.com facebook Cinque nuovi magistrati hanno preso servizio al Tribunale di Vibo Valentia. Falvo: 'La nostra una sede di frontiera ma particolarmente formativa' #ANSA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.