Cinque anni senza Alessandro Venturelli la madre crolla e finisce in ospedale | l’appello del marito

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo cinque anni di angoscia e ricerche senza esito, Roberta Carassai è stata ricoverata in ospedale, evidenziando la fatica emotiva di una lunga attesa. La famiglia, ancora in attesa di risposte, si trova ora a fronteggiare una situazione critica. L’appello del marito sottolinea la necessità di una risposta concreta e di un’attenzione maggiore alle persone coinvolte in questa difficile vicenda.

Dopo cinque anni di lotta disperata, il corpo cede: Roberta Carassai ricoverata da due settimane. Dopo cinque anni di ricerche senza esito, appelli inascoltati e richieste di archiviazione che continuano a pesare come macigni, Roberta Carassai ha avuto un crollo. La madre di Alessandro Venturelli, il giovane scomparso da Sassuolo il 5 dicembre 2020, è ricoverata da due settimane all’ Ospedale Civile di Baggiovar a, a Modena. «Si è sentita male e abbiamo chiamato l’ambulanza», racconta il marito Roberto Venturelli. «È esausta. Roberta è una leonessa, ma non ce la fa più. Tutto questo peso le è crollato addosso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

