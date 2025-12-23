Cinque anni senza Alessandro Venturelli la madre crolla e finisce in ospedale | l’appello del marito

Dopo cinque anni di angoscia e ricerche senza esito, Roberta Carassai è stata ricoverata in ospedale, evidenziando la fatica emotiva di una lunga attesa. La famiglia, ancora in attesa di risposte, si trova ora a fronteggiare una situazione critica. L’appello del marito sottolinea la necessità di una risposta concreta e di un’attenzione maggiore alle persone coinvolte in questa difficile vicenda.

Dopo cinque anni di lotta disperata, il corpo cede: Roberta Carassai ricoverata da due settimane. Dopo cinque anni di ricerche senza esito, appelli inascoltati e richieste di archiviazione che continuano a pesare come macigni, Roberta Carassai ha avuto un crollo. La madre di Alessandro Venturelli, il giovane scomparso da Sassuolo il 5 dicembre 2020, è ricoverata da due settimane all’ Ospedale Civile di Baggiovar a, a Modena. «Si è sentita male e abbiamo chiamato l’ambulanza», racconta il marito Roberto Venturelli. «È esausta. Roberta è una leonessa, ma non ce la fa più. Tutto questo peso le è crollato addosso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Cinque anni senza Alessandro Venturelli, la madre crolla e finisce in ospedale: l’appello del marito Leggi anche: Alessandro Venturelli scomparso da cinque anni, la madre: «È vivo, non smetto di cercarlo» Leggi anche: Alessandro Venturelli scomparso da cinque anni, la madre: «È vivo ed è stato avvistato a Torino, aiutatemi a cercarlo» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il Presidente Mattarella ha adottato cinque provvedimenti di clemenza individuale; Mattarella concede grazia a anziano che uccise moglie malata terminale; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; In cinque anni raddoppiati i senzatetto: la Caritas apre un nuovo centro diurno. Cinque anni senza Alessandro, la madre sfida il silenzio: «Non archiviatelo, mio figlio è là fuori e qualcuno deve vederlo» - La famiglia si oppone alla terza archiviazione mentre segnalazioni, errori iniziali e indagini incompiute alimentano la battaglia per non lasciarlo scomparire una seconda volta ... giornalelavoce.it

Cinque anni senza Alessandro Venturelli: c’è chi offre 50mila euro per ritrovarlo - Venerdì, a cinque anni esatti dalla misteriosa scomparsa del giovane di Sassuolo ora 25enne, Mauro ... ilrestodelcarlino.it

Alessandro Venturelli scomparso da 5 anni: «Si trova a Torino, chiede cibo ma non soldi». La mamma si precipita a cercarlo - Sono passati ormai cinque anni dalla scomparsa di Alessandro Venturelli, che da Sassuolo era svanito nel nulla nel 2020, e che la madre Roberta Carassai continua a cercare senza mai perdere la ... corriereadriatico.it

Il comico pugliese torna al cinema con Buen Camino, cinque anni dopo dall'ultimo film Tolo Tolo. Alla regia ritrova il collaboratore Gennaro Nunziante. La commedia è in sala dal 25 dicembre x.com

MESSINA | La conferenza stampa di oggi riassume cinque anni di intervento sotto vari profili IL SERVIZIO - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.