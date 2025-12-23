Cinecittà World accende le feste da Santo Stefano alla Befana

Cinecittà World prosegue le celebrazioni natalizie, rimanendo aperto durante le festività da Santo Stefano alla Befana. Il parco di Roma offre un’ampia varietà di attrazioni, spettacoli e momenti di intrattenimento, garantendo un’esperienza adatta a tutta la famiglia. Inoltre, si svolge un Capodanno senza interruzioni, dalle 18 alle 6 del mattino successivo, per vivere le festività in modo diverso e coinvolgente.

Roma, 23 dic. (askanews) – Prosegue il Natale di Cinecittà World. Il Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma resta aperto durante le feste, da Santo Stefano all’Epifania, con un’offerta ricca di attrazioni, show, magia e un Capodanno non-stop dalle 6pm alle 6am. Tra gli appuntamenti più attesi c’è la notte di San Silvestro: 12 ore di intrattenimento in un unico biglietto per un pubblico trasversale che va dalle famiglie ai più giovani. Il 31 dicembre, il Parco si trasforma in un grande Villaggio del divertimento e dà il benvenuto al 2026 con 40 attrazioni aperte fino a tarda notte, cene e cenoni, spettacoli dal vivo, fuochi d’artificio, DJ set e un palinsesto musicale trasversale che attraversa tutte le generazioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il Capodanno più grande di Roma è a Cinecittà World! 31 dicembre • 18:00–06:00 4 ristoranti per cene e cenoni 4 stage inclusi: Discoteca sotto le stelle, Reggaeton, Anni ’90 vs Anni 2000, Hard/Techno Attrazioni aperte fino a notte 12 ore di pur - facebook.com facebook