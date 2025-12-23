Cimitero comunale aperto anche nelle festività natalizie Custodisce memoria e identità | FOTO

Il cimitero comunale rimane aperto anche durante le festività natalizie, offrendo un luogo di riflessione e memoria. Non si tratta solo di uno spazio pubblico, ma di un luogo che conserva e custodisce l’identità e il ricordo di chi ci ha preceduto. Un ambiente che invita alla contemplazione e al rispetto, contribuendo a mantenere viva la memoria collettiva della comunità.

Non è soltanto uno spazio pubblico destinato al raccoglimento, ma un vero e proprio luogo dell’anima, capace di parlare al cuore e alla coscienza collettiva della comunità. Il Cimitero Comunale di Casapulla rappresenta un presidio di memoria, affetti e storie personali che continuano a vivere nel. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Cimitero comunale aperto anche nelle festività natalizie. "Custodisce memoria e identità" | FOTO Leggi anche: Campogalliano, chiusure temporanee del cimitero durante le festività natalizie Leggi anche: Parcheggio della caserma Mezzacapo aperto durante le festività natalizie Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Benevento, cimitero aperto per San Giuseppe: l'annuncio dell'assessore - Il cimitero comunale resterà aperto mercoledì 19 marzo, nonostante sia abitualmente giorno di chiusura. ilmattino.it Cimitero in sicurezza . Finalmente partono i lavori. Stanziato un milione - Dopo mesi di attesa, con segnalazioni e lamentele da parte dei cittadini, il Comune ha potuto dare avvio all’intervento ... lanazione.it Cimitero comunale, partono i lavori: "Si comincerà dal lotto della chiesa" - I lavori al cimitero comunale saranno in due lotti e verranno effettuati quest’anno ma i tempi non dipendono dal Comune. lanazione.it Nei giorni di festa, il Cimitero Comunale di Sant'Agnello seguirà i seguenti orari - facebook.com facebook

