Cimina Astral annuncia le asfaltature | Interventi attesi e necessari

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati avviati i lavori di rifacimento delle pavimentazioni stradali e della segnaletica orizzontale maggiormente degradate sulla strada provinciale 1 Cimina, grazie a un finanziamento previsto dalla Regioe. In particolare, i tratti interessati sono compresi tra il km 11+900 e il km 12+500. 🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

