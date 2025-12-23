Cimina Astral annuncia le asfaltature | Interventi attesi e necessari

Sono stati avviati i lavori di rifacimento delle pavimentazioni stradali e della segnaletica orizzontale maggiormente degradate sulla strada provinciale 1 Cimina, grazie a un finanziamento previsto dalla Regioe. In particolare, i tratti interessati sono compresi tra il km 11+900 e il km 12+500. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

