Cieli nuvolosi e possibili piogge | da Natale calano le temperature

Le condizioni meteorologiche sulla Penisola italiana sono caratterizzate da cieli nuvolosi e la possibilità di piogge, con un calo delle temperature a partire da Natale. Una vasta area di bassa pressione, situata sulla Penisola Iberica e in movimento verso nord-est, determinerà un peggioramento del tempo nella nostra regione. Nonostante ciò, le temperature rimarranno ancora miti, senza bruschi abbassamenti.

Una zona di bassa pressione centrata sulla Penisola Iberica muovendosi verso nord-est porterà un nuovo peggioramento sulla nostra regione ma con temperature ancora miti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Martedì 23 dicembre 2025 Tempo Previsto: Sui rilievi cielo variabilmente nuvoloso, in pianura cielo nuvoloso o coperto con possibili piogge debolimoderate alternate da pause asciutte sul settore centro-occidentale. Temperature: Minime comprese tra 5 e 8°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 8 e 12°C.

Meteo Torino – Cieli spesso variabili in città e altalena termica, ma con assenza di piogge: le previsioni - Relativa stabilità avvolgerà ancora la città, con altalena termica e accesa variabilità: ecco le previsioni ... centrometeoitaliano.it

Meteo Torino – Cieli cupi e possibili piovaschi intermittenti in arrivo in città: ecco le previsioni - In queste ore un peggioramento delle condizioni meteo sta interessando la Sicilia e parte della Calabria, con l’ingresso dei primi rovesci e possibili temporali. centrometeoitaliano.it

La giornata di martedì sarà caratterizzata da cieli prevalentemente nuvolosi con piogge sparse distribuite sull’intero territorio del Parco. I fenomeni risulteranno generalmente deboli o moderati. La quota neve si manterrà inizialmente attorno ai 2000 metri, per - facebook.com facebook

#Meteo: ancora #maltempo in #Sardegna che nei prossimi giorni sarà caratterizzata da cieli nuvolosi e mari mossi, con temperature stazionarie e venti deboli da est sud-est x.com

