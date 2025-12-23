Cieli nuvolosi e possibili piogge | da Natale calano le temperature

Le condizioni meteorologiche sulla Penisola italiana sono caratterizzate da cieli nuvolosi e la possibilità di piogge, con un calo delle temperature a partire da Natale. Una vasta area di bassa pressione, situata sulla Penisola Iberica e in movimento verso nord-est, determinerà un peggioramento del tempo nella nostra regione. Nonostante ciò, le temperature rimarranno ancora miti, senza bruschi abbassamenti.

Una zona di bassa pressione centrata sulla Penisola Iberica muovendosi verso nord-est porterà un nuovo peggioramento sulla nostra regione ma con temperature ancora miti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Martedì 23 dicembre 2025 Tempo Previsto: Sui rilievi cielo variabilmente nuvoloso, in pianura cielo nuvoloso o coperto con possibili piogge debolimoderate alternate da pause asciutte sul settore centro-occidentale. Temperature: Minime comprese tra 5 e 8°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 8 e 12°C. 🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

