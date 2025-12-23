Ciclopedonale rampe anti-privacy

Sono in corso i lavori per le rampe di accesso alla passerella ciclo-pedonale che attraversa la Rivoltana, collegando l’Idroscalo al quartiere di Novegro a Segrate. Questo intervento mira a migliorare la mobilità sostenibile e la sicurezza, facilitando il passaggio tra le due aree. La realizzazione delle rampe si inserisce in un progetto più ampio di riqualificazione delle infrastrutture di collegamento e di promozione della mobilità ecologica.

Sono in fase di costruzione le rampe di accesso alla passerella ciclo-pedonale che, a scavalco della Rivoltana, collega l’Idroscalo al quartiere segratese di Novegro. Ma proprio il Comitato di quartiere fa notare che, sul lato di Novegro, la rampa di accesso al manufatto verrà a trovarsi a pochissima distanza dalle case di via Ferrarin, "con oggettivi disagi per i residenti in termini di privacy, nonché di sicurezza, se consideriamo che la passerella resterà aperta anche durante la notte - rimarcano dal comitato -. Un aspetto che si sarebbe potuto perfezionare, se la progettazione dell’opera fosse avvenuta insieme ai cittadini e al quartiere". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ciclopedonale, "rampe anti-privacy" Leggi anche: Passerella ciclopedonale, lavori alla fase conclusiva. “Mancano solo le rampe” Leggi anche: Il nuovo confine della privacy è la mente ma manca una legislazione sulla privacy dei nostri neurodati Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Ciclopedonale, rampe anti-privacy. Ciclopedonale, "rampe anti-privacy" - Sono in fase di costruzione le rampe di accesso alla passerella ciclo- msn.com

La rampa ciclopedonale di via Lapi a Faenza dedicata alla figura di Ada Rossi - La Giunta comunale di Faenza ha deliberato l’intitolazione della nuova rampa ciclopedonale che collega il percorso interno dal Parco Giuseppe Bertoni (adiacente a via Lapi) con la via Mura Gioco del ... ravennanotizie.it

Passerella ciclopedonale, lavori alla fase conclusiva. “Mancano solo le rampe” - Sarzana, 13 novembre 2025 – Ancora nessuna certezza sulle tempistiche di consegna, ma la passerella ciclopedonale sul Calcandola è nella sua fase conclusiva. lanazione.it

Un altro passo concreto per una città più connessa, sicura e sostenibile. Con l’apertura del tratto ciclopedonale di Piazzale Orsi, restituiamo a Rovereto un percorso protetto e moderno, arricchito dal primo CicloBox di Rovereto: 42 posti bici videosorvegliati e p - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.