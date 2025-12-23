Ciclone invernale in arrivo | settimana di Natale instabile
C iclone invernale in arrivo, questo dicono le previsioni del tempo. Sarà una settimana di Natale caratterizzata da maltempo e neve in collina. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Ci saranno p recipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, su Piemonte meridionale e Liguria di ponente. Al di sopra di 1000-1200 metri si prevedono precipitazioni, con quota neve in locale calo dal pomeriggio fino 500-700 metri. Ciclone invernale, le disposizioni della Protezione Civile. Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione civile ha disposto per la giornata di oggi, martedì 23 dicembre, e pubblicato sul proprio sito un avviso per condizioni meteo avverse. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
