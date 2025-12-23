Ciclone di Natale sull’Italia | maltempo pioggia e neve anche in collina

Un approfondimento sul maltempo che interesserà l’Italia durante la settimana di Natale, caratterizzata da abbondanti piogge e nevicate anche a bassa quota. Un vortice depressionario di lunga durata influenzerà il clima su gran parte della Penisola, portando condizioni meteorologiche instabili e variabili. Questa situazione richiede attenzione, con possibili disagi legati alle variazioni delle temperature e alle precipitazioni diffuse.

(Adnkronos) – Maltempo, pioggia e neve anche a bassa quota. La settimana di Natale sarà decisamente movimentata e spesso instabile sull'Italia, con protagonista assoluto un profondo e tenace vortice depressionario che, per la sua tempistica: un vero e proprio 'ciclone natalizio', destinato a condizionare il tempo su gran parte della Penisola almeno fino a Santo Stefano.

