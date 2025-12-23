ABBONATI A DAYITALIANEWS Un Natale all’insegna del maltempo. Durante le feste l’Italia sarà interessata da un profondo e insistente vortice depressionario, descritto come un vero e proprio “ciclone natalizio”, che condizionerà il tempo su gran parte della Penisola almeno fino al 26 dicembre. Le condizioni meteorologiche saranno frequenti piogge, rovesci e nevicate in varie aree, con fenomeni che si estenderanno dal Nord al Sud del Paese. Previsioni principali: neve, pioggia e vento. Piogge diffuse e rovesci interesseranno molte regioni italiane, con precipitazioni anche intense in alcune zone.. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ciclone di Natale in Italia: maltempo diffuso con pioggia e neve anche in collina

Leggi anche: Ciclone di Natale sull’Italia: maltempo, pioggia e neve anche in collina

Leggi anche: Meteo Natale, arriva il ciclone invernale: neve in collina e maltempo diffuso su tutta Italia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Meteo, maltempo e gelo con il ciclone d'inverno verso Natale. Ecco dove colpirà; Previsioni meteo, ciclone in arrivo a Natale con freddo e maltempo: Italia divisa in due; Meteo Natale, arriva il ciclone invernale: neve in collina e maltempo diffuso su tutta Italia; Temporali a nord ovest e nevicate fino a 500 metri, allerta gialla in 4 regioni.

Ciclone di Natale sull'Italia: maltempo, pioggia e neve anche in collina - La settimana di Natale sarà decisamente movimentata e spesso instabile sull'Italia, con protagonista assoluto un profondo e tenace vortice depressionario ... msn.com