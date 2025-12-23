Ciclone di Natale in Italia | maltempo diffuso con pioggia e neve anche in collina
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un Natale all’insegna del maltempo. Durante le feste l’Italia sarà interessata da un profondo e insistente vortice depressionario, descritto come un vero e proprio “ciclone natalizio”, che condizionerà il tempo su gran parte della Penisola almeno fino al 26 dicembre. Le condizioni meteorologiche saranno frequenti piogge, rovesci e nevicate in varie aree, con fenomeni che si estenderanno dal Nord al Sud del Paese. Previsioni principali: neve, pioggia e vento. Piogge diffuse e rovesci interesseranno molte regioni italiane, con precipitazioni anche intense in alcune zone.. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
