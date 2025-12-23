Ciclocross altro secondo posto per Van Aert | a Heudsen Zolder vince Del Grosso

Nel week-end di Heusden Zolder, il ciclocross ha visto nuovamente Van Aert alle prese con un secondo posto, questa volta nel Superprestige. La vittoria è andata a Tibor Del Grosso, che ha saputo capitalizzare l'occasione e conquistare il risultato. La gara ha evidenziato la costanza di Van Aert, che continua a mostrarsi tra i protagonisti della disciplina, mentre Van Der Poel resta assente.

Roma, 23 dicembre 2025 - Wout Van Aert e la maledizione dei secondi posti, anche quando Mathieu Van Der Poel non c'è: l'occasione la fornisce il Superprestige di Heusden Zolder, vinto da Tibor Del Grosso. La gara e le dichiarazioni. In Belgio, dunque, vince ancora un olandese di casa Alpecin-Deceuninck, nonostante l'assenza del fuoriclasse assoluto Van Der Poel, uno che quando corre nel fango non stecca mai a partire da gennaio 2024: Del Grosso ha battuto Van Aert, con il quale era andato all'attacco molto presto, con una volata lunga e poderosa, prevalendo per un margine di circa mezza ruota. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclocross, altro secondo posto per Van Aert: a Heudsen Zolder vince Del Grosso Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA: vince Van Der Poel all’esordio stagionale, secondo posto per Nys, terzo per Vanthourenhout Leggi anche: Ciclocross oggi, Coppa del Mondo Anversa 2025: orari, tv, streaming. Presenti Van der Poel e Van Aert Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Dominio assoluto di van der Poel, van Aert è 7°. Rivivi il LIVE; Ciclocross, Van der Poel domina anche ad Anversa; LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Anversa 2025 in DIRETTA: trionfo Van der Poel! Van Aert sfortunato e settimo, Fontana 17mo; Cross, Van der Poel sa solo vincere: domina anche ad Anversa. Ciclocross, altro secondo posto per Van Aert: a Heudsen Zolder vince Del Grosso - Wout Van Aert e la maledizione dei secondi posti, anche quando Mathieu Van Der Poel non c'è: l'occasione la fornisce il Superprestige di Heusden Zolder, vinto da Tibor Del ... sport.quotidiano.net

Ciclocross: Casasola cade a Lokeren, ma rimonta fino al terzo posto, vince Brand - All'indomani del Koppenbergcross, il calendario del ciclocross ha proposto una nuova tappa del X2O Badkamers sul circuito di Lokeren, in Belgio. it.blastingnews.com

CDM ciclocross, Mathieu van der Poel domina ad Anversa – settimo posto per Wout van Aert - Per quel che riguarda gli italiani in gara, il migliore all’arrivo è stato Filippo Fontana, che si è piazzato al 17esimo posto. msn.com

In assenza di Van der Poel, è un altro neerlandese a mettere nei guai Wout Van Aert. A Heusden-Zolder, dove si è corsa la gara di ciclocross del circuito Telenet Superprestige, è stato il campione nazionale Tibor Del Grosso a battere il belga. - facebook.com facebook

"Mi piacerebbe battere il record di titoli iridati nel mio Paese. Non c'è molto altro che io possa conquistare nel ciclocross. Campione del mondo a Hulst Se avrò la possibilità di farlo sarà lì. Ho sempre desiderato ritirarmi in grande stile" #Ciclocross # x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.