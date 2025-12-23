Ciclismo | Nibali e Ulissi in allenamento con i giovani del Mastromarco
Lamporecchio, 23 dicembre 2025 - È stata una domenica speciale per la società Mastromarco Vincit e per la sua formazione juniores che sarà al via ai primi di marzo della nuova stagione quando debutterà in casa nel G.P. Giuliano Baronti a Cerbaia di Lamporecchio, la gara nazionale prevista per il primo marzo. Alla vigilia della giornata festiva agli otto atleti sono state consegnate le nuovissime biciclette Wilier Triestina dopo l’accordo con la prestigiosa azienda grazie anche alla collaborazione garantita da Vincenzo Nibali, sempre vicino alla società dove ha vissuto stagioni indimenticabili. E per l’uscita in allenamento sulle strade della Valdinievole compagni di viaggio in bici degli juniores, proprio due campioni del ciclismo come lo stesso Vincenzo Nibali e Diego Ulissi (ancora in attività in maglia Astana) che hanno pedalato in compagnia di Iavazzo, Pucci, Sichi, Migheli, Pierazzuoli, Cialdini, Favilli e Bacci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Primo raduno per squadra adottata da Vincenzo Nibali. Mastromarco Vincit. Pronti otto juniores
Leggi anche: Ciclismo, la nuova squadra juniores del Mastromarco per il 2026
Ciclismo: Nibali e Ulissi in allenamento con i giovani del Mastromarco - È stata una domenica speciale per la società Mastromarco Vincit e per la sua formazione juniores che sarà al via ai primi di marzo della nuova stagione quando debutter ... sport.quotidiano.net
Il campione di ciclismo Domenico Pozzovivo multato a Gravedona: pedalava in doppia fila durante l’allenamento - GRAVEDONA – Sgambata sul Lario con multa per Domenico Pozzovivo, multato domenica pomeriggio dai carabinieri mentre stava pedalando insieme all’amico ed ex collega Diego Ulissi. ilgiorno.it
Pozzovivo multato durante un allenamento sul Lago di Como con Ulissi: pedalava in doppia fila - Domenico Pozzovivo è stato multato dai carabinieri durante un allenamento sul Lago di Como con Diego Ulissi perché pedalava in doppia fila. fanpage.it
" , " Speciale sul fenomeno sloveno che sta riscrivendo la storia del ciclismo. Con le voci di Nibali, Pellizzari, Perin e Sainz Dal 25 dicembre su Sky Sport #SkySport #Pogacar x.com
La Sicilia. . Fiamma olimpica: Nibali nella sua Messina ultimo tedoforo della Sicilia. La festa in città: il campionissimo di ciclismo ha chiuso il passaggio nell'Isola della torcia per i Giochi di Milano-Cortina 2026 Link nel primo commento - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.