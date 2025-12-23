Ciclismo | Nibali e Ulissi in allenamento con i giovani del Mastromarco

Lamporecchio, 23 dicembre 2025 - È stata una domenica speciale per la società Mastromarco Vincit e per la sua formazione juniores che sarà al via ai primi di marzo della nuova stagione quando debutterà in casa nel G.P. Giuliano Baronti a Cerbaia di Lamporecchio, la gara nazionale prevista per il primo marzo. Alla vigilia della giornata festiva agli otto atleti sono state consegnate le nuovissime biciclette Wilier Triestina dopo l’accordo con la prestigiosa azienda grazie anche alla collaborazione garantita da Vincenzo Nibali, sempre vicino alla società dove ha vissuto stagioni indimenticabili. E per l’uscita in allenamento sulle strade della Valdinievole compagni di viaggio in bici degli juniores, proprio due campioni del ciclismo come lo stesso Vincenzo Nibali e Diego Ulissi (ancora in attività in maglia Astana) che hanno pedalato in compagnia di Iavazzo, Pucci, Sichi, Migheli, Pierazzuoli, Cialdini, Favilli e Bacci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

