Per il 2026, i principali fornitori di biciclette per le squadre World Tour includono quattro aziende italiane confermate. Questi marchi forniscono i telai utilizzati dai professionisti durante allenamenti e competizioni, contribuendo a definire le caratteristiche tecniche e estetiche delle nuove biciclette. Mentre gli atleti si preparano in altura per la stagione prossima, l’attenzione si concentra anche sulle innovazioni dei materiali e delle tecnologie offerte dai principali produttori.

I ciclisti si stanno allenando durante il periodo invernale e si stanno preparando in altura per farsi trovare pronti in vista dell’inizio della prossima stagione. Il 2026 è alle porte e si preannuncia, come sempre, molto ricco e intenso: le grandi corse a tappe, le consuete Classiche, i Mondiali riempiranno un’annata agonistica che metterà a dura prova tutti i corridori. Questo periodo senza eventi serve anche per conoscere i compagni di squadra e per fare gruppo durante i vari raduni, ma anche per provare i nuovi materiali. Le aziende che forniscono biciclette e telai alle varie squadre World Tour propongono costantemente delle novità con lo scopo di migliorare le prestazioni, inoltre anche realtà del massimo circuito internazionale hanno cambiato fornitore e dunque sarà necessario lavorare per trovare il feeling con le nuove proposte. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ciclismo, i fornitori di biciclette per il 2026: i marchi dei telai delle squadre World Tour. Confermate 4 aziende italiane

Leggi anche: Ciclismo, dove correranno gli italiani nelle squadre World Tour 2026

Leggi anche: Ciclismo, tutti gli italiani che passeranno professionisti nel 2026 tra World Tour e Professional

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Ciclismo, i fornitori di biciclette per il 2026: i marchi dei telai delle squadre World Tour. Confermate 4 aziende italiane - I ciclisti si stanno allenando durante il periodo invernale e si stanno preparando in altura per farsi trovare pronti in vista dell'inizio della prossima ... oasport.it