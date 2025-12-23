Cibo e scuole è polemica Gli zainetti Fileni al centro di una interrogazione

La recente polemica sulle iniziative di alcune aziende alimentari, tra cui Fileni, ha acceso il dibattito su cibo e scuole. Zainetti brandizzati distribuiti agli studenti, incontri durante l’orario scolastico e progetti di educazione alimentare sono al centro di un’interrogazione parlamentare. La questione solleva riflessioni sulla linea tra educazione e promozione commerciale nelle istituzioni scolastiche.

Zainetti brandizzati regalati agli studenti, incontri durante l'orario di lezione e un progetto di "educazione alimentare" promosso da una delle aziende più importanti del settore avicolo. È questo il caso che sta facendo discutere anche a Pesaro dopo il video-denuncia pubblicato su Instagram dalla giornalista Giulia Innocenzi sul profilo di "Food for Profit". Nel video, Innocenzi racconta di aver scoperto che Fileni Alimentare Spa è entrata in diverse scuole marchigiane regalando gadget con il marchio aziendale e promuovendo incontri su sport e alimentazione. Tutto parte dalla segnalazione della madre di una studentessa del Liceo Scientifico Marconi, che ha contattato la redazione di Food for profit.

