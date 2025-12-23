Ciaspolata inaugurale ' Welcome Winter'
Il 28 dicembre, inauguriamo ufficialmente la stagione invernale con la ciaspolata
Domenica 28 Dicembre: Salutiamo il 2025 e diamo il benvenuto all’inverno. Non perdere l’opportunità di partecipare alla prima ciaspolata della stagione, immerso in uno scenario vulcanico mozzafiato e suggestivo. Vivi l’emozione di camminare sulla prima neve dell’anno, galleggiando sopra il manto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
AVVISO LA CIASPOLATA DEL 21 DICEMBRE VERRA' RINVIATA A DATA DA DESTINARSI, PER MANCANZA NEVE - facebook.com facebook
