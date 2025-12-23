Ciaspolata inaugurale ' Welcome Winter'

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 28 dicembre, inauguriamo ufficialmente la stagione invernale con la ciaspolata

Domenica 28 Dicembre: Salutiamo il 2025 e diamo il benvenuto all’inverno. Non perdere l’opportunità di partecipare alla prima ciaspolata della stagione, immerso in uno scenario vulcanico mozzafiato e suggestivo. Vivi l’emozione di camminare sulla prima neve dell’anno, galleggiando sopra il manto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Ciaspolata: perché cominciare e dove andare. Ecco 4 mete imperdibili

Leggi anche: Concerto inaugurale. Tutto esaurito

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.