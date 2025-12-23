Mancano poco più di due settimane al debutto della ventinovesima edizione di

M ancano poco più di due settimane al debutto di una nuova edizione di C’è Posta per Te. Quella che prenderà il via ovviamente in prima prima serata su Canale 5 è la ventinovesima. Sì. Era il 12 gennaio del 2000 quando andava in onda la prima puntata assoluta del people show ideato e condotto da Maria De Filippi. Che dopo oltre 280 puntate torna a raccontare nuove storie. Con grandi ospiti italiani e internazionali, nel solco della tradizione inaugurata ormai 25 anni fa. «Che belva si sente?», Maria De Filippi sostituisce la padrona di casa e intervista Francesca Fagnani X Leggi anche › Maria De Filippi nella nuova stagione di “Belve”? Le indiscrezioni sul suo ruolo C’è Posta per Te: anticipazioni nuova stagione, quando inizia, ospiti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ci saranno anche Stefano De Martino, Raoul Bova, Luca Argentero. E poi Emma, Alessandra Amoroso e Gigi D'Alessio. Nessuno poteva rifiutare l'invito della regina del sabato sera di Canale 5

