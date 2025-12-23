Chukwueze | Milan? Stanno facendo bene Allegri diverso da Conceicao ognuno ha…
Samuel Chukwueze, attualmente in prestito al Fulham dal Milan, ha commentato la situazione del club rossonero. In un’intervista a ON Sport, ha sottolineato come il Milan stia facendo bene e ha evidenziato le differenze tra l’approccio di Allegri e quello di Conceicao, sottolineando che ogni allenatore ha il suo stile. Le sue parole offrono uno sguardo interessante sulla percezione del calcio italiano e sulla sua esperienza personale.
Samuel Chukwueze, calciatore del Milan ma in prestito al Fulham, è stato intervistato dai microfoni del canale ON Sport: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
