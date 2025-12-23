Christmas from the Heart una serata a favore della ricerca

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Christmas from the Heart è un evento benefico organizzato dalla Delegazione Torino della Fondazione IEO-MONZINO ETS. Durante la cena annuale sono stati raccolti 112.000 euro, destinati a sostenere i programmi di ricerca medico-scientifica del Centro Cardiologico Monzino. Un'iniziativa che mira a promuovere la solidarietà e il progresso nella lotta contro le malattie cardiovascolari attraverso il supporto alla ricerca scientifica.

Durante l'annuale cena della Delegazione Torino della Fondazione IEO-MONZINO ETS sono stati raccolti 112mila euro che verranno destinati ai progetti di ricerca medico-scientifica del Centro Cardiologico Monzino. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

christmas from the heart una serata a favore della ricerca

© Vanityfair.it - Christmas from the Heart, una serata a favore della ricerca

Leggi anche: Christmas Gala, una serata per la Ricerca

Leggi anche: Una rete di solidarietà da oltre 190.000 euro: il successo della raccolta fondi di Drug italia a favore della ricerca sui tumori cerebrali

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Last Christmas supera All I Want For Christmas in classifica: testo e significato; Natale 2025, Befana 2026 e Christmas Heart: i mercatini di Comacchio; The Pope: 'Christmas time to forgive, encourage and give hope to all'; Scintille di Musica in Milan Duomo.

christmas from the heartChristmas from the Heart of Altadena - Liz Espinoza has a Charlie Brown Christmas tree this year, nestled in a corner of her small rented apartment. msn.com

Circa's `Heart' is a snowflake-fluffy holiday treat - `Christmas From the Heart' will be presented through Dec. qconline.com

Christmas Hearts on Fire– Modern Talking Family Christmas Magic

Video Christmas Hearts on Fire– Modern Talking Family Christmas Magic

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.