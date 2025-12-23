Christmas from the Heart una serata a favore della ricerca

Christmas from the Heart è un evento benefico organizzato dalla Delegazione Torino della Fondazione IEO-MONZINO ETS. Durante la cena annuale sono stati raccolti 112.000 euro, destinati a sostenere i programmi di ricerca medico-scientifica del Centro Cardiologico Monzino. Un'iniziativa che mira a promuovere la solidarietà e il progresso nella lotta contro le malattie cardiovascolari attraverso il supporto alla ricerca scientifica.

Durante l'annuale cena della Delegazione Torino della Fondazione IEO-MONZINO ETS sono stati raccolti 112mila euro che verranno destinati ai progetti di ricerca medico-scientifica del Centro Cardiologico Monzino.

