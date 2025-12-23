ChriSmart Working | i dipendenti preferiscono il lavoro ibrido per vivere meglio le festività natalizie
ChriSmart Working offre un approccio flessibile al lavoro, che permette ai dipendenti di conciliare le esigenze professionali con la vita privata. Grazie al modello ibrido, è possibile lavorare in modo efficace senza rinunciare ai momenti di festa e alle tradizioni natalizie con amici e familiari. Questa soluzione favorisce un equilibrio sostenibile, contribuendo al benessere dei lavoratori durante il periodo delle festività.
Un modello flessibile che consente di lavorare senza però rinunciare ai festeggiamenti con i propri cari. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
