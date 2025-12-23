Chris Rea voce di Driving home for Christmas

È scomparso all’età di 74 anni Chris Rea, cantante e chitarrista britannico di origine italiana, noto per il suo successo “Driving Home for Christmas”. La sua carriera, iniziata negli anni ’80, ha contribuito a definire il panorama musicale dell’epoca, lasciando un’impronta duratura nel cuore di molti ascoltatori. La sua musica rimane un punto di riferimento nel panorama musicale internazionale.

È morto a 74 anni di età Chris Rea, cantante e chitarrista britannico di sangue paterno italiano che raggiunse il culmine della popolarità fra i primi anni '80 e la metà dei '90. Nato a Middlesbrough, nell'Inghilterra industriale, da un padre di radici ciociare di Arpino e da una madre irlandese, si fece largo nella top ten britannica con la sua reinterpretazione di uno stile musicale a cavallo fra il rock e il blues grazie a singoli come Fool (If You Think It's Over) e poi Let's Dance. Il suo lp di esordio, intitolato nel 1978 Whatever Happened To Benny Santini?, come a voler ironizzare sullo pseudonimo fake all'italiana che la sua prima casa discografica tentò invano di imporgli, gli valse la nomination per un Grammy.

Addio a Chris Rea, il bluesman di Josephine e Driving home for Christmas - Chris Rea, ontano dagli eccessi del rock spettacolare, ha puntato su atmosfere, storie e una voce inconfondibile, diventando uno degli artisti britannici più apprezzati dal pubblico europeo. panorama.it

È morto Chris Rea, la voce di 'Driving Home for Christmas' aveva 74 anni - Il cantante e chitarrista britannico Chris Rea, celebre per il suo classico natalizio "Driving Home for Christmas" e per successi internazionali come "Fool (If You Think It's Over)", "The Road to Hell ... msn.com

