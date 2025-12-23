Ha dell’incredibile quanto accaduto in NFL, la National Football League (la lega di football americano più nota al mondo) dove nel corso della sfida tra Pittsburgh Steelers e Detroit Lions un giocatore della squadra di casa ha colpito al volto un tifoso durante il match. Il protagonista in questione è Metcalf, ricevitore degli Steelers che si è fermato a parlare con un tifoso dei Detroit Lions durante il secondo quarto di gioco. Metcalf si è avvicinato agli spalti e – dopo averlo afferrato per la maglia – gli ha sferrato un pugno in pieno volto. A quel punto gli altri presenti tra il pubblico accanto al tifoso-vittima dell’assurdo gesto sono rimasti increduli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Choc in Nfl: un giocatore si avvicina a un tifoso e gli sferra un pugno, poi torna in campo – Video

Leggi anche: Litiga col tifoso e gli molla un pugno, la follia della star NFL

Leggi anche: Brutte immagini dalla NFL: Metcalf riconosce il tifoso “molesto”, gli molla un pugno in diretta

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

NFL, suicidio choc per Marshawn Kneeland/ Si spara dopo l’inseguimento con la polizia (7 novembre 2025) - Nella notte lo sport americano per eccellenza è stato colpito da una bruttissima notizia, quella del suicidio di un giocatore professionista, Marshawn Kneeland defensive end dei Dallas Cowboys, la ... ilsussidiario.net

Marchisio choc: “La Juve ha preso un bidone di giocatore, è il più scarso di tutti” LE PAROLE https://bit.ly/4iOE1sR - facebook.com facebook