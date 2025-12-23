Chiudono le scuole scattano nuovi orari dei bus | cosa succede fino al 6 gennaio

23 dic 2025

Riceviamo da Trieste Trasporti e pubblichiamo integralmente. “Trieste Trasporti comunica che, nel periodo dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, verrà applicato per la prima volta un servizio feriale non scolastico per quanto riguarda il trasporto pubblico locale sulla rete urbana dell’area. 🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

