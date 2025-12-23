Chiesa può sostituire Isak si è rotto una caviglia nel Liverpool polemica sul gioco duro del Tottenham

Durante la partita tra Liverpool e Tottenham, Alexander Isak ha subito una rottura alla caviglia, che lo ha costretto a lasciare il campo. La sostituzione di Isak con Chiesa ha suscitato qualche discussione tra gli addetti ai lavori, mentre il match si è concluso con la vittoria dei Reds per 2-1. La vicenda ha riacceso il dibattito sul gioco fisico e le strategie adottate dalle squadre in campo.

Alexander Isak si è rotto la caviglia durante il match tra Liverpool e Tottenham, vinto dai Reds 2-1. Arne Slot ha criticato Micky van de Ven per l'intervento duro ai danni dell'attaccante. Il tecnico degli Spurs, Thomas Frank, ha difeso il suo giocatore dicendo che fosse un "fallo naturale" di un qualunque difensore per impedire a Isak di segnare. Slot ha dichiarato: «Il fallo di Van de Ven, se fai un intervento così, al 100% c'è una seria possibilità che il giocatore subisca un grave infortunio». Frank ha ribattuto alle critiche del tecnico del Liverpool: « Sono ovviamente in disaccordo. Stiamo parlando di un difensore che fa tutto il possibile per evitare di subire gol.

