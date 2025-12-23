Chiesa della Santissima Annunziata il 29 dicembre il Concerto di Natale

Il 29 dicembre alle ore 17, presso la chiesa della Santissima Annunziata di Benevento, si terrà il tradizionale Concerto di Natale. Un'occasione per ascoltare musica in un contesto storico e raccolto, in un ambiente che invita alla riflessione. L'evento rappresenta un momento di condivisione e cultura, ideale per concludere l'anno con atmosfere serene e contemplative.

Tempo di lettura: < 1 minuto Presso la chiesa civica della Santissima Annunziata di Benevento, lunedì 29 dicembre prossimo, con inizio alle ore 17. 30, l’Ensemble Vocale Exachordum, diretta dal Maestro Davide Gagliardi, terrà il Concerto di Natale “Puer natus est nobis”. Il titolo è tratto dall’introito della Messa di Natale, divenuto uno dei brani più noti del repertorio gregoriano, che è riconosciuto dalla Chiesa cattolica come “canto proprio della liturgia romana”. È cantato in lingua latina, rigorosamente “a cappella” per non alterarne l’armonizzazione, ed è il simbolo dell’antica tradizione monodica natalizia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Chiesa della Santissima Annunziata, il 29 dicembre il Concerto di Natale Leggi anche: “Bosco Lion”, una mappa per conoscere i “segreti” della Santissima Annunziata di Amelia Leggi anche: “Bosco Lion”, una mappa per conoscere i “segreti” della Santissima Annunziata di Amelia Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Arienzo. Gli eventi del Christmas Village dal 26 al 29 dicembre; Natale a Giugliano, un mese di eventi in programma: tanti ospiti ed iniziative, in centro e fascia costiera; Torre del Greco - Successo per la prima parte di 'Itinerari religiosi natalizi'; Video - Torre Annunziata - Gli studenti del Marconi all\'incontro formativo sul Natale nella Basilica. A Benevento una gemma del barocco: la chiesa civica della Santissima Annunziata - Ricostruita in stile barocco dopo il terremoto del 1688, la chiesa civica della Santissima Annunziata di proprietà del Comune, aperta dal Fai per le giornate d'autunno, è una scoperta per i visitatori ... rainews.it Il presepe monumentale della Basilicata sbarca a Siena - ll Presepe Monumentale della Basilicata realizzato dal maestro Francesco Artese fa tappa a Siena e rimarrà visitabile fino al 2 febbraio 2024 nella Chiesa della Santissima Annunziata. ansa.it Diocesi: Firenze, la Festa della Annunziata con mons. Gambelli - Il santuario della Santissima Annunziata, chiesa giubilare della diocesi di Firenze, si appresta alla celebrazione del 25 marzo, solennità dell’Annunciazione. agensir.it 23 dicembre 1968. Chiesa Santissima Trinità della Magione, si uniscono in matrimonio #AgnesePiraino e #PaoloBorsellino. “Mi rendevo perfettamente conto che il matrimonio con quell’uomo mi avrebbe portato a fare delle scelte, e soprattutto delle rinun - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.