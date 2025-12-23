Chiavenna omaggia Mortarotti

Dicembre porta bene a Massimo Mortarotti (foto), il fondatore della Dispotech. Nel mese che è anche quello del suo compleanno, nel 2024 ha festeggiato il trentennale della sua azienda, leader nella produzione di prodotti monouso per i settori medicale, dentale e sportivo con saldissime radici in Valchiavenna, a Gordona, ma oggi presente in oltre 80 Paesi nel mondo. Questo dicembre "mister ghiaccio istantaneo" lo ricorderà invece per aver ricevuto il " Premio Ciavenasch " – la spilla con le chiavi della città - giunto alla propria 21^ edizione e destinato dalla Prochiavenna ai cittadini che si sono distinti per meriti professionali, sociali, culturali o sportivi, contribuendo alla crescita e dando lustro al proprio territorio.

