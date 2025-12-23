Chiara Boni presenta Io che nasco immaginaria a Saint Vincent
Il 4 gennaio 2026, presso il Grand Hotel Billia di Saint Vincent, si terrà l’incontro con Chiara Boni che presenterà il suo nuovo libro, “Io che nasco immaginaria”. L’evento si svolgerà alle ore 18 nella Sala Mont Bianco, offrendo un’occasione per approfondire il percorso letterario dell’autrice in un contesto elegante e raccolto. Un momento di confronto e di cultura dedicato agli appassionati e agli amanti della letteratura.
SAINT VINCENT – Evento mondano e letterario il 4 gennaio 2026, dalle ore 18 al Grand Hotel Billia, nella Sala Mont Bianco, a Saint Vincent con Chiara Boni. La celebre stilista e volto noto della tv, creatrice di collezioni iconiche, di recente è stata insignita del titolo di Cavaliere del Lavoro. In quest’occasione presenta la sua autobiografia “Io che nasco immaginaria”, edizioni Baldini e Castoldi, un groviglio di ricordi condiviso e scritto a quattro mani con la critica di moda e amica carissima della stilista Daniela Fedi. Modera la giornalista Barbara Castellani. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Leggi anche: “Io che nasco immaginaria”, presentazione del libro della stilista Chiara Boni all’atelier di Valentina Costanzo
Leggi anche: “Ragazzi”, il file che mette nei guai tre aziende torinesi: riciclaggio al casinò di Saint Vincent (estraneo) e fatture false per 3 milioni
Doni che fanno scintille. I gioielli più desiderati del Natale 2025.
Firenze, la stilista Chiara Boni presenta il suo libro ‘Io che nasco immaginaria’ - Firenze, 6 settembre 2025 – La stilista Chiara Boni presenterà il suo libro “Io che nasco immaginaria” al Caffè Letterario Le Murate a Firenze. lanazione.it
Natale 2025: l’eleganza per le feste secondo CHIARA BONI La Petite Robe - Le città si accendono di luci morbide, i calendari si riempiono di appuntamenti, i brindisi si moltiplicano come se il tempo ... iodonna.it
Scegli un look brillante e luminoso per le tue feste,per un mood ricco di allegria e serenita'! lasciati conquistare dalle scintillanti paillettes azzurre del soprabito di Chiara Boni! #ultimavoltachevidiparigi#ChiaraBoni#abitodasera - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.