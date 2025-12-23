Chiara Boni presenta Io che nasco immaginaria a Saint Vincent

Il 4 gennaio 2026, presso il Grand Hotel Billia di Saint Vincent, si terrà l’incontro con Chiara Boni che presenterà il suo nuovo libro, “Io che nasco immaginaria”. L’evento si svolgerà alle ore 18 nella Sala Mont Bianco, offrendo un’occasione per approfondire il percorso letterario dell’autrice in un contesto elegante e raccolto. Un momento di confronto e di cultura dedicato agli appassionati e agli amanti della letteratura.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.