Chiamate smistate su Napoli e ritardi per le richieste di aiuto | il caso dei numeri di emergenza nell' agro aversano

“La mancata istituzione della provincia di Aversa ha lasciato problemi enormi. Tra questi, uno dei più gravi riguarda le chiamate di emergenza: 112, 113, 115, 118 e così via”. Lo denuncia il giornalista Antonio Graziano, candidato alle ultime elezioni regionali con la lista “Per”. “Sul territorio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche: Controlli straordinari dei carabinieri nell'agro aversano. Tre nei guai, 2 segnalati per droga

Leggi anche: Blitz contro spaccio di droga nell’Agro Aversano: arrestato 37enne a Lusciano

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Anche ai tempi dell'intelligenza artificiale resiste la tradizione della letterina a Babbo Natale. Molte vengono smistate a due passi da Milano, prima di proseguire il loro viaggio. Servizio di Eleonora Di Lauro https://www.rainews.it/tgr/lombardia/video/2025/12/let - facebook.com facebook