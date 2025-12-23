Chiama i carabinieri e annuncia il suicidio | 29enne salvato durante la telefonata

Due giorni fa, una chiamata di emergenza ha coinvolto la centrale operativa dei Carabinieri di Civita Castellana, in cui un giovane di 29 anni ha minacciato di compiere un gesto estremo. Grazie all’intervento tempestivo degli operatori, la sua vita è stata salvata. Questo episodio evidenzia l’importanza del pronto intervento e della professionalità delle forze dell’ordine nell’affrontare situazioni di crisi.

