Chiama i carabinieri e annuncia il suicidio | 29enne salvato durante la telefonata
Due giorni fa, una chiamata di emergenza ha coinvolto la centrale operativa dei Carabinieri di Civita Castellana, in cui un giovane di 29 anni ha minacciato di compiere un gesto estremo. Grazie all’intervento tempestivo degli operatori, la sua vita è stata salvata. Questo episodio evidenzia l’importanza del pronto intervento e della professionalità delle forze dell’ordine nell’affrontare situazioni di crisi.
Una telefonata carica di angoscia, nella serata di due giorni fa, ha messo alla prova professionalità e umanità della centrale operativa della compagnia carabinieri di Civita Castellana. Un cittadino del Gambia, 29enne e regolare sul territorio nazionale, ha contattato il 112 manifestando un. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Leggi anche: Tenta il suicidio sul Ponte di Pratantico. La madre chiama la polizia, salvato in extremis
Leggi anche: Milano, uccide la compagna 29enne con 24 coltellate e tenta il suicidio | Si era procurato le chiavi di casa | L'sms della giovane all'ex prima dell'agguato: "Ho paura, chiama la polizia"
La chiamata del carabiniere il finto incidente e le truffe a gogò | 17 arresti coinvolta banda palermitana.
Chiama il 112 e minaccia il suicidio: i Carabinieri lo rintracciano e lo convincono a non uccidersi - I Carabinieri di Massa Marittima e Montieri, in provincia di Grosseto, ieri hanno dissuaso un uomo dal suicidio. grossetonotizie.com
“Aiuto, mia figlia vuole farla finita”. Tenta il suicidio in un B&B, salvata dai carabinieri - Lucca, la 43enne ha cercato di togliersi la vita assumendo una notevole quantità di farmaci. msn.com
Donna sale sul tetto per tentare il suicidio, il figlio chiama il 112: Salvata dai carabinieri - Nel primo pomeriggio di oggi, tre equipaggi della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano sono intervenuti in un comune della Valle dell’Ufita, dopo la segnalazione di un ragazzino che aveva allerta ... msn.com
Il furto al ragazzino, la mamma che chiama i carabinieri, gli spari e i feriti: caos a Bientina, cosa sappiamo #Pisa x.com
Le notizie di oggi su MaremmaOggi Ecco i 5 fatti principali della giornata in Maremma: Duemila operai tunisini per l’edilizia https://www.maremmaoggi.net/ance-corsi-tunisini-costruzioni/ Montieri, chiama il 112 per suicidarsi: salvato dai carabinieri con l’ - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.