Chi vince e chi perde con la manovra Tasse pensioni casa scuole sanità banche e imprese | ecco la mappa dei vantaggi e dei sacrifici

Tra i vinti, per quanto abbia ostentato la soddisfazione di chi "arriva in vetta" dopo un "sentiero tortuoso", c'è secondo molti il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, costretto alla ritirata sul maxiemendamento che di fatto aumentava l' età pensionabile oltre a penalizzare chi ha riscattato la laurea. Mentre Matteo Salvini ne esce vincitore solo a metà, visto che le pensioni restano comunque nel mirino, il testo finale conferma pesanti tagli alle dotazioni del ministero delle Infrastrutture e per il suo Piano casa arriveranno nel prossimo biennio solo 100 milioni contro i 300 previsti dall'emendamento ritirato.

