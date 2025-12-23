Il presidente Mattarella ha concesso la grazia a cinque persone, tra cui Alaa, un giovane libico di 30 anni detenuto da oltre dieci anni. Partito dalla Libia con il desiderio di studiare e giocare a calcio in Europa, il suo viaggio si è interrotto in modo drammatico nel Mediterraneo. La vicenda evidenzia le complessità delle questioni migratorie e il significato delle decisioni di clemenza nel contesto italiano.

C’è Alaa, che ha 30 anni ed è in prigione da 10. È partito dalla Libia con il sogno di studiare e diventare un calciatore in Europa, ma su un barcone nel Mediterraneo i suoi sogni sono diventati un incubo. C’è Franco Cioni, classe 1948, che a 74 anni, nel 2021, ha ucciso la moglie malata terminale. La Corte d’Assise di Modena, nel condannarlo, ha riconosciuto “l’altruismo” del suo gesto. E poi Zeneli Bardhyl, Alessandro Ciappei e Gabriele Spezzuti. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato cinque decreti di grazia, con il parere favorevole del Ministero della Giustizia. Ecco chi sono le persone graziate e le loro storie. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Chi sono le 5 persone graziate da Mattarella: dall'uomo che soffocò la moglie malata al giovane libico 'scafista'

