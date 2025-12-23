Chi rompe le teste e chi dà i soldi Gasparri inchioda Boccia | che scontro

“C'è chi rompe le teste e chi dà i soldi”: Maurizio Gasparri inchioda l'opposizione e fa infuriare Francesco Boccia, accendendo uno scontro tra i due che ha animato, e non poco, l'aula del Senato. L'occasione dello scontro tra il membro della maggioranza e l'esponente del Partito Democratico è stato il voto di fiducia sulla manovra. Il primo a dare il via alla rissa a distanza, è stato Gasparri che nel suo intervento non ha lasciato scampo all'opposizione: “C'è chi ai poliziotti e ai carabinieri spacca le teste nelle vie di Torino e chi mette i soldi per la loro previdenza e i loro straordinari – ha esordito – Queste sono le due Italie che si confrontano anche oggi: c'è chi rompe le teste e chi dà i soldi”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

