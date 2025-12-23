Chi ha sparato ai ciclisti del team di Alessandro Petacchi
Ha un nome e un cognome il responsabile degli spari contro un gruppo di ciclisti domenica scorsa a Peri (Verona), quando alcuni professionisti del team S.C. Padovani, di cui il team manager è l'ex velocista Alessandro Petacchi, è stato fatto oggetto di colpi d'arma da fuoco per strada. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Peri (Verona), si tratterebbe di un 25enne del posto il quale avrebbe esploso quei colpi per "futili motivi". Qual è stato il movente. Sembra incredibile da credere ma, secondo quanto trapelato nelle ultime ore, l'uomo alla guida della propria auto che si trovava in fase di sorpasso sulla SS12 dell'Abetone e del Brennero, avrebbe estratto una pistola esplodendo due colpi per contrasti sulle manovre ma soprattutto una " marcata avversione verso tale categoria di sportivi ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
