Chi ha rubato le porcellane dell' Eliseo?

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi due anni sono state saccheggiate discretamente decine di migliaia di euro di porcellane provenienti dal Palazzo presidenziale francese. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

chi ha rubato le porcellane dell eliseo

© Vanityfair.it - Chi ha rubato le porcellane dell'Eliseo?

Leggi anche: Porcellane e argenteria rubate all'Eliseo, sotto accusa il maggiordomo capo: "Avrebbe rubato un bottino da 40mila euro"

Leggi anche: Ruba posate d’argento e porcellane all’Eliseo e le vende su Vinted, arrestato un maggiordomo presidenziale: quanto valevano

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Parigi, il maggiordomo dell'Eliseo rubava argenti e porcellane e le rivendeva su Vinted: arrestato. Gli oggetti online e quanto valevano; Dopo il Louvre, l'Eliseo: rubate porcellane alla sede della presidenza francese; Un dipendente dell'Eliseo è stato riconosciuto colpevole di aver rubato oggetti per un valore di 40 euro; Furto all’Eliseo: maggiordomo rubava argenti e porcellane e li rivendeva online.

ha rubato porcellane eliseoPorcellane e argenteria rubate all'Eliseo, sotto accusa il maggiordomo capo: "Avrebbe rubato un bottino da 40mila euro" - Gli inquirenti ritengono che l'imputato abbia falsificato gli inventari per coprire le sottrazioni e che stesse pianificando ulteriori furti. europa.today.it

ha rubato porcellane eliseoRubate all’Eliseo posate e pentole per 40mila euro: tra i ladri il maggiordomo, voleva vendere tutto su Vinted - In Francia tre persone sono state arrestate con l’accusa di avere sottratto un centinaio di stoviglie d'argento e porcellane preziose all’Eliseo, il ... fanpage.it

ha rubato porcellane eliseoIl genio del giorno, il maggiordomo dell’Eliseo che rubava argenti e porcellane e le vendeva su Vinted - Si tratta di un cliché letterario piuttosto abusato nei romanzi gialli dell’epoca, nei quali il mite domestico di casa, insospettabile e diligente, veniva spesso e volentieri ... blitzquotidiano.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.