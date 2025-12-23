Chi ha rubato le porcellane dell' Eliseo?
Negli ultimi due anni sono state saccheggiate discretamente decine di migliaia di euro di porcellane provenienti dal Palazzo presidenziale francese. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Porcellane e argenteria rubate all'Eliseo, sotto accusa il maggiordomo capo: "Avrebbe rubato un bottino da 40mila euro"
Leggi anche: Ruba posate d’argento e porcellane all’Eliseo e le vende su Vinted, arrestato un maggiordomo presidenziale: quanto valevano
Parigi, il maggiordomo dell'Eliseo rubava argenti e porcellane e le rivendeva su Vinted: arrestato. Gli oggetti online e quanto valevano; Dopo il Louvre, l'Eliseo: rubate porcellane alla sede della presidenza francese; Un dipendente dell'Eliseo è stato riconosciuto colpevole di aver rubato oggetti per un valore di 40 euro; Furto all’Eliseo: maggiordomo rubava argenti e porcellane e li rivendeva online.
Porcellane e argenteria rubate all'Eliseo, sotto accusa il maggiordomo capo: "Avrebbe rubato un bottino da 40mila euro" - Gli inquirenti ritengono che l'imputato abbia falsificato gli inventari per coprire le sottrazioni e che stesse pianificando ulteriori furti. europa.today.it
Rubate all’Eliseo posate e pentole per 40mila euro: tra i ladri il maggiordomo, voleva vendere tutto su Vinted - In Francia tre persone sono state arrestate con l’accusa di avere sottratto un centinaio di stoviglie d'argento e porcellane preziose all’Eliseo, il ... fanpage.it
Il genio del giorno, il maggiordomo dell’Eliseo che rubava argenti e porcellane e le vendeva su Vinted - Si tratta di un cliché letterario piuttosto abusato nei romanzi gialli dell’epoca, nei quali il mite domestico di casa, insospettabile e diligente, veniva spesso e volentieri ... blitzquotidiano.it
#fblifestyle Dalla residenza di Macron rubati posate e porcellane per 40mila euro, — The Guardian Secondo quanto riporta la testata, le indagini a Palazzo dell'Eliseo hanno portato le autorità su uno dei responsabili delle posate. Durante le perquisizioni - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.