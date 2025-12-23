Chi è Vito Zotti il nuovo fidanzato di Michela Giraud

Vito Zotti è il nuovo compagno di Michela Giraud, attrice e comica italiana. Recentemente, sono stati immortalati insieme per la prima volta sul red carpet di un evento di Cavalli, dimostrando un rapporto affiatato e sereno. La loro presenza pubblica ha attirato l’attenzione, offrendo uno sguardo sulla loro relazione, che sembra basarsi sulla complicità e l’armonia.

Si chiama Vito Zotti il nuovo fidanzato di Michela Giraud. I due sono stati fotografati per la prima volta insieme, affiatati e felici, sul red carpet di un evento di Cavalli. Di Vito Zotti si sa poco e niente. L’unica certezza è che non appartiene al mondo dello spettacolo e che, già da qualche tempo, era apparso nelle Stories e nei post Instagram di Michela Giraud. Secondo alcune indiscrezioni Zotti sarebbe un ingegnere e sarebbe originario di Roma, lavorerebbe inoltre per un’azienda specializzata in strutture civili. Durante la conduzione del programma Roast in Peac della piattaforma Amazon, Michela Giraud disse di essere ‘accasata’ e in molti credevano che al suo fianco ci fosse ancora Riccardo Cotumaccio, a cui era legata dal 2020. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

