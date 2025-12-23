Chi è Maddalena Fossati la giudice di Celebrity Chef stasera Alla Cena di Natale su Rai 1

Maddalena Fossati è diventata famosa al grande pubblico quando Alessandro Borghese l’ha scelta tra i giudici di Celebrity Chef, dove ha dimostrato di essere uno dei volti di riferimento del panorama gastronomico italiano, ma alle spalle ha una lunga carriera. Si è laureata in Scienze Politiche e ha dimostrato di essere una donna cosmopolita che ha ama particolarmente viaggiare e andare alla scoperta di posti e cibi da raccontare. Fossati vive a Milano, dove attualmente lavora, ma il suo lavoro l’ha portata a girare molto. Ha vissuto per diverso tempo a Parigi, dove ha avuto modo di realizzare il suo sogno e fare quello che ama. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

