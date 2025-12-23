Chi è Lucya Belcastro la fidanzata di Roberto Farnesi e madre della figlia Mia

Lucya Belcastro è la fidanzata di Roberto Farnesi: i due sono legati dal 2015 e dalla loro unione nel 2021 è arrivata Mia, unica figlia dell’attore. Chi è la fidanzata di Roberto Farnesi. L’artista sarà oggi tra gli ospiti de La Volta Buona, talk condotto da Caterina Balivo in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno. Nei primi anni Duemila l’attore che aveva alle spalle i primi anni di carriera inizia a farsi conoscere anche nel mondo del gossip per le storie con Desirée Noferini e Federica Bertolani, Miss Toscana 2005 e 2004. In quel periodo lavora con Franco Zeffirelli (Un Tè Con Mussolini), e con Carlo Verdone (Grande, Grosso e Verdone), mentre sul piccolo schermo è protagonista delle serie Carabinieri e Questa È La Mia Terra. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

