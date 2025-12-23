Chi è l’ex moglie di Peppone Calabrese Damiana Spoto e l’infarto nel 2024

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Damiana Spoto, ex moglie di Peppone Calabrese, è nota per la sua storia personale e il suo passato condiviso con il noto ristoratore e conduttore televisivo Giuseppe “Peppone” Calabrese. Nel 2024, Calabrese ha subito un infarto, un evento che ha attirato l’attenzione dei media e dei suoi fan. La notizia ha suscitato interesse per la salute pubblica e il benessere di figure pubbliche come lui.

Giuseppe “Peppone” Calabrese è un ristoratore e conduttore televisivo italiano conosciuto grazie al programma  Linea verde  e ai suoi spin-off come  Linea verde Estate. Nasce a Potenza nel 1975 e cresce in una regione con un’ampia tradizione culinaria che influenza il percorso della sua futura carriera. Si appassiona infatti alla  gastronomia  fin da giovane, si diploma al liceo classico e in seguito si sposta a Siena per proseguire i suoi studi scegliendo la facoltà di Giurisprudenza. Inizia la sua carriera presso il Cnr, il Consiglio Nazionale delle Ricerche mentre frequenta un master in Gestione del Personale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi 232 l8217ex moglie di peppone calabrese damiana spoto e l8217infarto nel 2024

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex moglie di Peppone Calabrese, Damiana Spoto, e l’infarto nel 2024

Leggi anche: "Active Abruzzo" con Peppone Calabrese ha fatto tappa a Villa Celiera nella piana del Voltigno [VIDEO]

Leggi anche: Bianca Santoro e Peppone Calabrese testimonial di Active Abruzzo, la manifestazione di Cna che promuove il turismo esperenziale

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.