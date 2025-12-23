Chi è l’ex moglie di Peppone Calabrese Damiana Spoto e l’infarto nel 2024

Damiana Spoto, ex moglie di Peppone Calabrese, è nota per la sua storia personale e il suo passato condiviso con il noto ristoratore e conduttore televisivo Giuseppe “Peppone” Calabrese. Nel 2024, Calabrese ha subito un infarto, un evento che ha attirato l’attenzione dei media e dei suoi fan. La notizia ha suscitato interesse per la salute pubblica e il benessere di figure pubbliche come lui.

Giuseppe "Peppone" Calabrese è un ristoratore e conduttore televisivo italiano conosciuto grazie al programma Linea verde e ai suoi spin-off come Linea verde Estate. Nasce a Potenza nel 1975 e cresce in una regione con un'ampia tradizione culinaria che influenza il percorso della sua futura carriera. Si appassiona infatti alla gastronomia fin da giovane, si diploma al liceo classico e in seguito si sposta a Siena per proseguire i suoi studi scegliendo la facoltà di Giurisprudenza. Inizia la sua carriera presso il Cnr, il Consiglio Nazionale delle Ricerche mentre frequenta un master in Gestione del Personale.

