Learner Tien è un giovane talento del tennis, noto per aver iniziato il liceo in anticipo. Il suo nome, che in inglese significa “studente”, rende omaggio alla professione della madre. Campione emergente delle Next Gen Finals, Tien si distingue per il suo percorso di crescita e dedizione, rappresentando una promessa nel panorama tennistico internazionale.

“Leaner” in inglese significa “studente”. Nome più che mai azzeccato per il nuovo campione delle Next Gen Finals, Learner Tien. Il 20enne statunitense ha fatto suo il torneo dei giovani superando il belga Alexander Blockx 4-3 4-2 4-1. Un appuntamento di secondo piano nel calendario del tennis ma che rappresenta la ciliegina sulla torta in un 2025 di grande spessore. Durante questa stagione Tien si è fatto conoscere, ha imparato partita dopo partita, anche nelle difficoltà, diventando un volto nuovo del tennis mondiale. Infine ha vinto. Ormai non è più uno sconosciuto, ma un giocatore da supervisiona per il futuro e non solo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chi è Learner Tien, il campione delle Next Gen di tennis che entrò al liceo in anticipo e deve il nome alla professione della mamma

Next Gen ATP Finals, trionfa Tien - Il finalista della scorsa stagione, Learner Tien, è il campione dell'edizione 2025 delle Next Gen ATP Finals presented by PIF. sport.tiscali.it