Chi è Learner Tien il campione delle Next Gen di tennis che entrò al liceo in anticipo e deve il nome alla professione della mamma
Learner Tien è un giovane talento del tennis, noto per aver iniziato il liceo in anticipo. Il suo nome, che in inglese significa “studente”, rende omaggio alla professione della madre. Campione emergente delle Next Gen Finals, Tien si distingue per il suo percorso di crescita e dedizione, rappresentando una promessa nel panorama tennistico internazionale.
“Leaner” in inglese significa “studente”. Nome più che mai azzeccato per il nuovo campione delle Next Gen Finals, Learner Tien. Il 20enne statunitense ha fatto suo il torneo dei giovani superando il belga Alexander Blockx 4-3 4-2 4-1. Un appuntamento di secondo piano nel calendario del tennis ma che rappresenta la ciliegina sulla torta in un 2025 di grande spessore. Durante questa stagione Tien si è fatto conoscere, ha imparato partita dopo partita, anche nelle difficoltà, diventando un volto nuovo del tennis mondiale. Infine ha vinto. Ormai non è più uno sconosciuto, ma un giocatore da supervisiona per il futuro e non solo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Learner Tien domina Alexander Blockx e fa suo il titolo delle Next Gen ATP Finals 2025
Leggi anche: Next Gen ATP Finals 2025, l’ultimo atto sarà tra Alexander Blockx e Learner Tien
Next Gen ATP Finals, trionfa Tien - Il finalista della scorsa stagione, Learner Tien, è il campione dell'edizione 2025 delle Next Gen ATP Finals presented by PIF. sport.tiscali.it
Learner Tien trionfa alle Next Gen ATP Finals 2025: la stella emergente supera Blockx e si aggiudica il titolo - Leggi la storia di Learner Tien e Alexander Blockx, due giovani talenti che hanno illuminato il campo a Jeddah. tennisfever.it
Tien vince le Next Gen Atp Finals: Blockx battuto in tre set - Learner Tien riscatta la finale persa un anno fa e conquista le Next Gen Atp Finals battendo il belga Blockx in tre set. sport.sky.it
I campioni delle 2025 Jannik Sinner Nitto ATP Finals Elena Rybakina WTA Finals Learner Tien Next Gen ATP Finals x.com
Learner Tien è il campione delle ATP Next Gen Finals 2025 Finale senza storia a Jeddah: il talento statunitense domina Alexander Blockx in meno di un’ora e conferma il suo status di grande promessa del tennis mondiale. Sugli spalti anche Rafa Nadal per - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.