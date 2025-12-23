Chi è l’autrice più letta in Italia nel 2025

La regina del romance non abdica e si tiene stretto il trono nazionale. Anche nel 2025, l’autrice più letta in Italia è Felicia Kingsley, che si è confermata in vetta con 880 mila copie vendute fra edizioni cartacee e ebook negli ultimi 12 mesi. Un successo che conferma non soltanto la popolarità di uno dei generi più in voga del momento – dalla sua costola è nato il romantasy, inserito fra i neologismi 2025 della Treccani – ma anche la forza della narrativa popolare e l’importanza delle voci femminili. «Sono profondamente grata ai miei lettori e alle mie lettrici», ha dichiarato l’autrice, al secolo Serena Artioli. 🔗 Leggi su Lettera43.it

