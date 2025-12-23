Chi è invitato e chi no al Natale di re Carlo III a Sandringham
L o scorso anno, la lunga lista di invitati al Natale di re Carlo III a Sandringham aveva causato le proteste del personale. Troppi Royal – una cinquantina circa – da servire nei tre giorni festivi, dalla vigilia al Boxing Day, ovvero il Santo Stefano britannico. Ma 12 mesi dopo, il sovrano si e deciso a fare solo pochissime omissioni: a tavola, allestita nella sala della dimora da anni associata alle festività Royal, si siederanno ben 43 parenti. Re Carlo annuncia in tv: «La mia cura per il cancro potrà essere ridotta» X Re Carlo III ha invitato solo i Royal più fedeli. Al circolo di Carlo e Camilla saranno ammessi solo i Royal più leali alla Corona. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche: L’installazione di un'enorme "laguna" di fertilizzanti naturali - ovvero... letame - voluto da re Carlo III a Sandringham non piace al vicinato, inclusi i principi del Galles
Leggi anche: A completamento dei lunghi lavori di restauro da lui stesso pianificati, re Carlo III presenta la nuova Sandringham sul settimanale inglese "Country Life"
Quest'anno, due membri della famiglia reale non parteciperanno al Natale di Re Carlo a Sandringham.
