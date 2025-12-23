Giuseppe Oricci è il secondo marito di Emanuela Folliero, nota volto televisivo italiano. La coppia si è sposata nel 2018, dopo una relazione durata circa nove anni. La loro unione rappresenta un nuovo capitolo nella vita della conduttrice, che aveva già condiviso il suo percorso matrimoniale con Enrico Mellano.

Giuseppe Oricci è il marito di Emanuela Folliero: per il volto tv si trattava di seconde nozze suggellate con una cerimonia tenutasi nel 2018, dopo nove anni di relazione. Chi è il marito di Emanuela Folliero. La conduttrice sarà ospite del secondo appuntamento settimanale con La Volta Buona, in onda dalle 14:05 su Raiuno. Nel passato sentimentale della Folliero la relazione con Stefano D’Orazio batterista dei Pooh. “ La nostra storia è durata solo due anni e mezzo, quindi quello che ha contato di più è stata l’amicizia, la complicità, l’allegria. Un filo che non si è mai spezzato “, aveva raccontato a riguardo sul Corriere Della Sera l’ex volto di Rete4. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi è Giuseppe Oricci, il secondo marito di Emanuela Folliero, dopo Enrico Mellano

